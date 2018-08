Giungla nell’asfalto a Bergamo - Foto

Rondò e svincoli assediati dal verde Rondò dell’Autostrada e Asse interurbano invasi dalle piante che oscurano i cartelli. La Provincia: a breve interventi di manutenzione.

Basta anche solo fare un giro attorno al rondò all’uscita dell’Autostrada A4 per accorgersi dell’incuria della vegetazione. Arbusti molto alti, piante che invadono la strada, rami che coprono la segnaletica, erba incolta. È il triste spettacolo che si trovano di fronte i numerosi automobilisti che ci passano tutti i giorni.

Con problemi anche di visibilità e sicurezza che in un tratto così trafficato non sono certo da prendere sotto gamba, perché rischiano di accentuare la pericolosità di una rotonda già di per sé non troppo sicura e fin troppo trafficata. Il centro del rondò, dove sono situati anche dei caseggiati abbandonati, sembra completamente abbandonato a sé stesso ma non va meglio nei tratti più esterni.

Fortunatamente è una situazione già nota anche alla Provincia, l’ente che si deve occupare della manutenzione del verde in quel tratto. I tecnici fanno sapere che un intervento è in programma in tempi brevi, anche se non danno scadenze certe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA