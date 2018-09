Gli eroi bergamaschi di Genova

Sul palco dell’Arena con Bocelli Sabato 8 settembre cinque vigili del fuoco da via Codussi al concerto-evento del cantante Toscano. In 43 pompieri come le vittime del ponte. Domenica sera sarà in onda su Raiuno. I bergamaschi hanno incontrato anche Richard Gere.

Un’emozione fortissima, nel ricordo dei giorni intensi di lavoro tra le macerie del ponte Morandi di Genova, nelle ore successive al crollo. Sabato 8 settembre cinque vigili del fuoco del comando provinciale di via Codussi in città – il caporeparto Domenico Remonti, i capisquadra Paolo Panseri e Dioniso Stacchetti, e i vigili del fuoco Sergio Spatari e Diego Bettoni – assieme a 38 colleghi di tutta Italia, tra cui pompieri lombardi da Brescia e Milano, per un totale di 43 come le vittime della tragedia del 14 agosto scorso, hanno avuto l’onore di salire sul palco dell’Arena di Verona accanto ad Andrea Bocelli. L’artista ha infatti voluto dedicare l’inizio della serata-evento – che sarà poi trasmessa questa sera, dalle 21,15, su Raiuno – al dramma di Genova e alle vittime del crollo del cavalcavia. E per farlo ha deciso di attorniarsi dagli eroi dei soccorsi.

