Gli hamburger di McDonald’s?

Italiani con ricetta di Joe Bastianich Prodotti Dop e Igp rigorosamente Made in Italy e un gusto che lega assieme l’Italia e gli Stati Uniti: sono queste le caratteristiche dei nuovi burger My Selection, la grande novità di McDonald’s per il 2018, con ricette selezionate da Joe Bastianich.

Le nuove proposte premium scelte dall’imprenditore italo-americano sono anche in Lombardia, dove McDonald’s è presente con 137 ristoranti e 4110 dipendenti, molti in Bergamasca. In particolare, per My Selection McDonald’s ha acquistato 6.150 kg di Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, 2.050 kg di Aceto balsamico di Modena IGP e circa 55 tonnellate di Provolone Valpadana DOP.

Le nuove ricette, assaggiate e scelte dal palato esperto di Joe Bastianich, che sigla una collaborazione triennale con il brand, sono tre: due realizzate con hamburger da 180g di carne 100% bovina e uno a base di 100% petto di pollo.

I clienti potranno contare sull’origine della carne, in entrambi i casi proveniente da allevamenti italiani, abbinata a ingredienti di alta qualità: Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, Aceto balsamico di Modena IGP, formaggio gouda stagionato, salsa coleslaw, bacon croccante e insalata per il My Selection Bbq; uovo fresco italiano, formaggio natural cheddar, insalata, salsa ranch, cetrioli e bacon croccante per il My Selection Egg; salsa ai pomodori gialli, Provolone Valpadana DOP, cipolla croccante, insalata e pomodoro per il My Selection Chicjen. In tutte e tre le ricette il pane è di grano italiano.

