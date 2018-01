Gli insetti a tavola? Fuori legge

Il Ministero: a oggi non sono autorizzati Dal ministero della Salute si precisa che, ad oggi, «nessuna specie di insetto (o suo derivato) è autorizzata» a scopo alimentare in Italia.

Ricchi di proteine ed ecosostenibili, gli insetti non si trovano ancora a tavola nel nostro Paese mentre è possibile trovarli in alcuni paesi dell’Unione Europea in «regime di tolleranza», ovvero in attesa che vengano definitivamente autorizzati.

Lo prevede il Regolamento dell’Unione europea 2015/2283 in vigore dal primo gennaio scorso sui «novel food», ovvero su cibi come locuste e grilli, «privi di una storia significativa di consumo alimentare nell’Unione Europea al 15 maggio del 1997». Il regolamento prevede siano sottoposti a una specifica autorizzazione all’immissione in commercio. Ma in riferimento all’articolo che disciplina le misure transitorie, spiega una nota informativa della Direzione Generale Igiene, Sicurezza alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute, «alcuni Stati membri hanno ammesso a livello nazionale la commercializzazione di qualche specie di insetto in un regime di «tolleranza».

Anche in questo caso andrà presentata una domanda di autorizzazione ma«nel frattempo gli Stati membri che ne hanno ammesso la commercializzazione prima del 1 gennaio 2018 possono continuare a mantenerle sul loro mercato». Tuttavia, ribadisce la nota del Ministero, «in Italia non è stata ammessa alcuna commercializzazione di insetti» e pertanto «potrà essere consentita solo quando sarà rilasciata a livello Ue una specifica autorizzazione in applicazione del regolamento».

