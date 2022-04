Godiamoci il sole, in arrivo la pioggia anche sulla Bergamasca

Da giovedì il peggioramento

Peggioramento però a partire da giovedì 21 aprile con un vortice ciclonico sul Tirreno che si muoverà verso il Centro Italia, innescando un’ondata di maltempo piuttosto pesante a carico della Sardegna e gradualmente del resto del Centro e del Nord. Da non escludere, dice Sanò, «eventi particolarmente intensi, come temporali e grandinate, alternati a pause più soleggiate». Venerdì 22 la perturbazione transiterà un po’ su tutte le regioni liberando l’Italia dalle piogge verso sera.

In prospettiva «una nuova perturbazione atlantica è prevista per le giornate del ponte del 25 aprile». A causa dell’aria fredda in arrivo, le temperature sono previste in drastico calo con il ritorno delle nevicate sull’arco alpino, a tratti anche abbondanti, con fiocchi al di sopra dei 1600 metri di quota. Spruzzate di neve sono attese inoltre sulla dorsale appenninica centrale.