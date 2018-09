Godiamoci l’estate settembrina

Temperature anomale: come a luglio Martedì e mercoledì saranno le giornate più calde con punte localmente di 31/33°C in Val Padana.

È tornato l’anticiclone afro-mediterraneo anche in questa nuova settimana determinando una nuova fase di bel tempo e soprattutto temperature in deciso rialzo. Ci attendono così alcuni giorni ancora dal sapore estivo con ampi spazi soleggiati da Nord a Sud e temperature ben oltre le medie del periodo. L’aria calda in risalita da Sud porterà le colonnine di mercurio localmente oltre i 30°C, in particolar modo al Nord.

Martedì e mercoledì saranno le giornate più calde con punte localmente di 31/33°C in Val Padana. Al Nordovest e a ridosso dei rilievi non mancheranno annuvolamenti sparsi, forieri di isolati fenomeni diurni lungo la fascia prealpi e le Alpi occidentali.

Ma quanto durerà questa fase di bel tempo? Secondo 3BMeteo, al Nord non avrà vita lunga visto che già giovedì l’anticiclone si spomperà lasciando spazio all’ingresso di correnti più fresche e instabili che porterà rovesci e temporali sparsi. Fenomeni che venerdì si spingeranno anche al Centro e nel weekend anche su parte del Meridione. Il nuovo peggioramento spazzerà via il caldo con massime in deciso calo venerdì al Centro Nord e nel weekend parzialmente anche al Sud, ove tuttavia si potrà ancora toccare i 28/30°C.

