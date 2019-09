Gori: «Alberi ed elettrico, città green»

Ruota panoramica fuori dal Comune l sindaco: «Riqualificazione urbana e mobilità sostenibile nel nuovo Piano di governo». E per Natale promessa mantenuta: in piazza Matteotti da fine novembre la giostra di 32 metri di diametro.

Racconta che i tre figli si sono ormai convertiti al vegetarianesimo, impegnati tra etnobotanica e scienze ambientali. Sulla scrivania un foglio con scritto a caratteri cubitali «Gerico», a ricordare un progetto di cooperazione per il dattero mediorientale appena sottoscritto, fuori dalla finestra le bancarelle del Bio che spuntano sul Sentierone e i «Fridays for future» pronti a scendere in piazza. Giorgio Gori da Palafrizzoni vuole una città sempre più green, a partire dal nuovo Piano di governo del territorio (Pgt) che sarà la grande sfida di questo mandato.

A proposito di clima, sarà un autunno caldo per l’amministrazione?

«Stiamo riaccendendo il motore (elettrico, scherza, ndr), dopo la “compressione” dovuta alle elezioni, al post campagna elettorale e alle vacanze».

Da dove si riparte?

«Da una serie di incontri, assessore per assessore, per capire dove siamo arrivati e che cosa c’è da fare».

Chi è stato il primo a essere convocato?

«Sono partito da (Francesco) Valesini, per valutare lo stato d’avanzamento dei vari progetti. Poi dovremo rivedere il Pgt, quindi l’Urbanistica è sicuramente un tema caldo».

