Gori: «Lombardia, più trasparenza sui dati

Capire se Rt sopravvalutato da ottobre» I sindaci di centrosinistra dei capoluoghi lombardi chiedono «trasparenza» alla Regione Lombardia sui dati relativi all’epidemia. Le parole del sindaco di Bergamo: cittadini lombardi e amministratori hanno diritto di sapere come stanno le cose al di là di qualsiasi conflitto politico.

I sindaci di centrosinistra dei capoluoghi lombardi chiedono «trasparenza» alla Regione Lombardia sui dati relativi all’epidemia da Covid per evitare che ricapiti che la regione venga messa erroneamente in zona rossa, come avvenuto la settimana scorsa. «Il tema dei dati è stato molto trascurato nella nostra regione fin dall’inizio ed è stato più volte al centro delle nostre sollecitazioni - ha spiegato il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, nel corso di una conferenza stampa via Zoom insieme ai colleghi di Milano, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Varese -. Noi abbiamo sempre chiesto trasparenza e, se questi dati fossero stati disponibili in formato open, sicuramente qualcuno si sarebbe accorto ben prima dell’errore. La richiesta è di trasparenza e chiarezza e di una più ampia disponibilità dei dati perchè cittadini lombardi e amministratori hanno diritto di sapere come stanno le cose al di là di qualsiasi conflitto politico che istituzionalmente ci interessa poco».

Secondo il sindaco di Bergamo è «molto probabile che l’errore» relativo all’indice Rt della Lombardia «non riguardi solo il periodo dal 15 al 30 dicembre» ma abbia registrato una sopravvalutazione dal 12 ottobre, «da quando guariti e deceduti non sono stati scorporati dai pazienti positivi». «Una richiesta che da parte nostra ci sentiamo di fare è che ci sia dato il modo di capire cosa è successo dal 12 ottobre e se l’errata classificazione della Lombardia riguardi solo la decisione presa dal 15 gennaio - ha aggiunto - , o se invece anche prima di Natale sia accaduto che l’Rt sia stato calcolato più elevato, quindi se siamo stati solo una settimana in zona rossa per sbaglio o siamo stati penalizzati altre volte. Lo chiediamo per i cittadini, per coloro che sono rimasti a casa da scuola, per chi ha dovuto chiudere il negozio».

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha aggiunto: «Bisogna tonare indietro e rivedere i dati fino al 12 ottobre scorso. Nell’imputazione dei dati trasmessi da Regione Lombardia c’era qualcosa che non andava, ma non è questione di fare il processo a qualcuno, piuttosto di correggere. Per governare bene serve la capacità politica e quella tecnica, solo così funzionano le cose. Alla mia richiesta di avere i dati, il presidente Fontana ha detto che sono pubblici, ma il punto è: sono veri o no? Non erano dati veri, in un tempo che adesso dobbiamo definire. Al momento governa l’algoritmo e non è pensabile che solo la Lombardia abbia interpretato bene e gli altri no».

«Quello che ci interessa è capire se questo errore nella trasmissione dei dati c’è, se si trascina da ottobre e come può essere corretto. Il tema è rimediare ad un sistema di lavoro che non sta funzionando, da questo dipende anche come gestiremo le prossime settimane ed i prossimi mesi. Che non la si butti solo nello scontro politico regione-governo» così Mattia Palazzi, sindaco di Mantova.

