Gorle viaggia veloce con la banda larga

Gli altri 47 comuni dove arriverà nel 2019 Connessione fino a 1 Gigabit al secondo entro l’inizio del 2019 anche in altri 47 comuni. Copertura per quasi tutta la provincia in due anni.

La banda ultra larga arriverà in quasi tutta la Bergamasca. Open Fiber, società costituita da Enel nel dicembre 2015 con l’obiettivo di realizzare l’installazione, la fornitura e l’esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica su tutto il territorio nazionale, consentirà a 242 Comuni della provincia (escluso solo il capoluogo) di avere una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo. Il piano è stato presentato ufficialmente mercoledì 11 luglio a Gorle in occasione dell’avvio dei lavori che permetteranno di cablare quasi tremila unità immobiliari del paese, con un investimento pari a circa 450 mila euro.

