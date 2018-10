Graduation Day in Piazza Vecchia

Segui qui la diretta, ospite Vecchioni Gli studenti in tocco e toga riceveranno gli attestati in Piazza Vecchia domenica 7 ottobre alle 11.

In Piazza Vecchia il rettore dell’Università degli Studi di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini consegnerà i diplomi di laurea magistrale ai neo-laureati vestiti in tocco e toga e accompagnati dai parenti. Accanto a lui ospite d’eccezione il cantautore Roberto Vecchioni che formulerà un messaggio speciale ai ragazzi. Gli studenti in tocco e toga riceveranno gli attestati in Piazza Vecchia domenica 7 ottobre alle 11. La scelta di Vecchioni non è casuale.Una laurea in lettere antiche presa nel 1968, due anni come assistente di Storia delle religioni alla Cattolica di Milano, trent’anni di insegnamento nei licei classici di Milano e Brescia, portati avanti di pari passo con l’attività di cantautore, e la docenza presso l’Università di Pavia dove tiene il corso «Forme di Poesia in musica» dal 2006.

Vecchioni parlerà agli studenti e dedicherà loro una canzone tratta dal suo repertorio. «Almeno questo è il nostro auspicio, che possa regalarci l’interpretazione di un suo brano» commenta il rettore Remo Morzenti Pellegrini. A 850 tra laureati e laureandi sono state inviate le e-mail che invitano i giovani ad aderire alla cerimonia pubblica, la prima nella storia dell’ateneo.

