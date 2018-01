Grand Hotel, lavori al giro di boa

Le foto del backstage di Elisa A San Pellegrino la conclusione è prevista a maggio 2019. Per il recupero definitivo mancano ancora 23 milioni. E intanto sul sito di Radio Montecarlo le immagini in esclusiva del backstage del video di Elisa girato proprio all’interno dello storico edificio.

Una volta conclusi i lavori in corso (per 18,650 milioni di euro) mancheranno ancora 23 milioni di euro per riaprire completamente ad albergo l’ex Grand Hotel di San Pellegrino, di proprietà comunale. La stima di spesa, comprensiva degli arredi, è quella espressa da uno studio commissionato dall’ Amministrazione comunale a una società specializzata: cifra di 26 milioni a cui vanno però tolti tre milioni già resi disponibili dalla Regione. A oggi, quindi, mancano 23 milioni di euro. Una cifra importante che non sarà facile recuperare. L’ intenzione del Comune - entro il termine del cantiere in corso - è quella di fare un bando per il completamento del restauro e la gestione. Bando che, quindi, sarà «alleggerito» nella sua base d’ asta dei tre milioni già stanziati da Regione Lombardia. La base quindi dovrebbe essere la cifra già ipotizzata a suo tempo, ovvero 22 milioni di euro (stima che non tiene conto degli arredi dell’ albergo).

Lavori al Grand Hotel di San Pellegrino Terme

(Foto by Mario Rota)

Nel frattempo sono a metà i lavori di consolidamento dell’ ex albergo, chiuso dal 1976, eseguiti dalla Intercantieri Vittadello di Padova, per un importo di 18,650 milioni di euro (finanziamento statale). Resta, comunque, difficile stabilire il futuro del Grand Hotel: la stima fatta è per riaprirlo come grande albergo (110 camere) con spa, ma non è escluso che possano prendere piede sempre altre ipotesi d’ uso, a partire dalla casa da gioco (se dovesse venire meno il divieto). Con la conclusione del lotto di lavori in corso, peraltro, il Grand Hotel, dopo anni di disuso, potrà essere riaperto al pubblico, ma limitatamente al piano rialzato (quello che per anni ha ospitato mostre e aste ). Ancora da definire l’ utilizzo.

Lavori al Grand Hotel di San Pellegrino Terme

(Foto by Mario Rota)

A un anno di distanza, intanto, sono state pubblicate, da Radiomontecarlo (www.radiomontecarlo.net) le immagini esclusive del backstage del video, girato dalla regista Alessandra Alfieri, «Fire In The Dark», il duetto con Elisa che Alborosie ha voluto per il suo album «The Rockers». «L’ albergo è chiuso - scrive Radiomontecarlo - ma le sue scenografiche scalinate e i suoi maestosi corridoi sono la location ideale per video e film. Accanto a Elisa, un’ altra interprete fuori dall’ ordinario: la lupa Elka.

© RIPRODUZIONE RISERVATA