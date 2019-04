Grande Atalanta, il 15 maggio tutti a Roma

Festa nerazzurra sui cartelloni dei Comuni Inizia la corsa ai biglietti per la capitale. E in molti Comuni della Bergamasca festa grande per la magica vittoria dell’Atalanta sulla Fiorentina. E si pensa già al 15 maggio, alla finale con la Lazio.

«Grande Atalanta! Siamo in finale, il 15 maggio tutti a Roma per vincere la Coppa!»: la festa dei bergamaschi per la magica vittoria dell’Atalanta contro la Fiorentina di giovedì 25 aprile a Bergamo continua. Dopo la notte di festeggiamenti in strada, in molti Comuni, sui tabelloni luminosi, sono apparsi gli striscioni di sostegno alla squadra nerazzurra. Gli occhi e il cuore sono puntati a Roma, alla finale di Coppa Italia con la Lazio in cui non potrà mancare il sostegno dei tifosi.

«Siamo in finale! Il 15 maggio tutti a Roma» scrivono ad Almè e ancora «Bergamo con l’Atalanta. Può scrivere un pezzo di storia» si legge sul cartellone luminosto di Berzo San Fermo. Sono moltissimi i Comuni che hanno manifestato così l’amore per l’Atalanta e la gioia per la straordinaria vittoria di Gasperini e compagni. Intanto c’è chi si sta già organizzando per la trasferta del 15 maggio: i prezzi per i biglietti dei treni e dei voli stanno già aumentando (basta consultare il sito di Trenitalia per vedere che i biglietti si aggirano sui 70 euro per la sola andata). La Ovet Viaggi intanto fa sapere che dalla prossima settimana saranno disponibili bus e navette, voli per Roma.

