Grande festa, la scuola è finita

Da mercoledì si parte con gli esami Nonostante il maltempo della mattina, la pioggia non ferma i festeggiamenti degli studenti che hanno terminato la scuola e possono ora godersi le vacanze estive.

Non tutti però: a ricominciare per primi sono gli 11.404 alunni di terza della scuola secondaria di primo grado, che affronteranno le prove appena conclusi gli scrutini finali. Per gli 8.462 candidati alla fine della scuola secondaria di secondo grado, l’inizio degli esami di Stato è mercoledì 20 giugno con lo scritto di italiano.

Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, rivolge un messaggio di saluto e di incoraggiamento alle studentesse e agli studenti impegnati con gli esami. «Gli esami di Stato sono giunti ormai ai nastri di partenza. Io voglio incoraggiarvi, ragazzi e ragazze che state per affrontare le prove, a dare il massimo e a vivere questo importante appuntamento con la giusta adrenalina, ma senza eccessiva trepidazione. Gli esami vanno considerati un’occasione per fare la sintesi del percorso scolastico e un punto di svolta verso nuove esperienze future».

Nella tarda mattina di venerdì è stato però il momento della festa: scoppiati numerosi petardi, grandi urla di gioia e qualche bottiglia stappata per salutare un altro anno scolastico. Per le superiori i ragazzi si sono già organizzati: pronto l’apertivo e qualche festa a base di musica e allegria.

