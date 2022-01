Green pass, controlli e pochissime sanzioni in Bergamasca Continuano i controlli sul territorio, pochissime violazioni. Il monitoraggio quotidiano sul rispetto delle misure anti-Covid in Bergamasca conferma l’osservanza delle regole.

Il 5 gennaio , secondo quanto comunicato dalla Prefettura, in provincia sono state controllate per la verifica del possesso del green pass 1.271 persone, tre delle quali sono state sanzionate;due sanzioni invece per il mancato uso della mascherina. Una sanzione nei 93 esercizi commerciali controllati sul territorio bergamasco.

