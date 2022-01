Green pass, controlli e pochissime sanzioni in Bergamasca Continuano i tanti controlli sul territorio e sono pochissime le violazioni. Il monitoraggio quotidiano sul rispetto delle misure anti-Covid in Bergamasca conferma l’osservanza delle regole.

Dal 10 al 16 gennaio, secondo quanto comunicato dalla Prefettura, in provincia sono state controllate per la verifica del possesso del green pass 10.197 persone, 23 delle quali sono state sanzionate; 17 sanzioni invece per il mancato uso della mascherina.

Controllati anche numerosi esercizi commerciali: sono stati 806: 24 quelli sanzionati e nessuno è stato chiuso provvisoriamente

