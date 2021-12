Green pass per il trasporto pubblico, dal 6 dicembre controlli a campione alle fermate Atb e Teb comunicano che, come disposto dalle autorità, a partire da lunedì 6 dicembre e fino al termine dello stato di emergenza fissato ad oggi al 31 dicembre 2021, per accedere ai servizi di trasporto pubblico locale sarà necessario essere in possesso del Green pass.

Atb e Teb comunicano che, come disposto dalle autorità, a partire da lunedì 6 dicembre e fino al termine dello stato di emergenza fissato ad oggi al 31 dicembre 2021, per accedere ai servizi di trasporto pubblico locale sarà necessario essere in possesso del Green pass.

La certificazione Green pass richiesta è quella base, ovvero quella che si ottiene sia con vaccinazione che con test antigenico rapido o molecolare (tampone) o a seguito dell’avvenuta guarigione.

L’obbligo non viene applicato ai passeggeri di età inferiore ai 12 anni ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica .

I controlli saranno effettuati a campione alle fermate dal personale aziendale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA