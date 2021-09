Green pass, verso l’obbligo dei prezzi calmierati per i tamponi nelle farmacie Gratis solo per chi non può fare il vaccino, 15 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini.

Si va verso un obbligo generalizzato per le farmacie di praticare prezzi calmierati per i tamponi. È l’orientamento che emerge dalla cabina di regia del governo sul Covid nella mattinata di giovedì 16 settembre. Il costo sarà pari a zero per chi non possa fare il vaccino, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni. L’obbligo, viene spiegato, porterà a un incremento del numero delle farmacie che praticano i prezzi calmierati. Ma non è stata accolta la richiesta dei sindacati di tamponi gratis per tutti.

