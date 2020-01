Un fotogramma della web cam di società Autostrade, sulla sinistra l’auto in fiamme (Foto by Internet)

Grumello, schianto in A4

Auto in fiamme e code Schianto in A4 tra Grumello e Seriate, un’auto sarebbe uscita di strada e avrebbe preso fuoco verso le 17.30 di venerdì 31 gennaio. Fortunatamente non ci sarebbe nessun ferito grave.

Mezzi di soccorso in azione in autostrada A4 per soccorrere gli occupanti di due auto coinvolte in un incidente tra Palazzolo e Seriate in direzione Bergamo. Uno dei mezzi coinvolti ha preso fuoco e per questo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Nulla di grave fortunatamente per le tre persone coinvolte, una donna di 29 anni e due uomini di 59 e 64 anni. Anche l’uomo al volante dell’auto in fiamme è riuscito a uscire da solo prima che il mezzo prendesse fuoco.

Sul posto, in entrambe le direzioni si sono formate code fino a 4 km di lunghezza.

