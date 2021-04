Gruppo Sesaab e Atalanta in campo insieme per altri quattro anni Atalanta BC ed il Gruppo Sesaab, editore, tra gli altri, de L’Eco di Bergamo, Bergamo Tv e Radio Alta, hanno ufficializzato il prolungamento della sponsorship per altre quattro stagioni a partire da quella in corso.

Il Gruppo Sesaab continuerà ad essere Gold Sponsor della società. «Siamo molto soddisfatti di questo accordo. È un rapporto che dura da tanti anni, iniziato con Elio Corbani» le parole di Massimo Cincera, presidente del Gruppo Sesaab. «Per il nostro gruppo – prosegue Cincera – è un onore continuare questa collaborazione con l'Atalanta. Anche perché ormai a Bergamo le icone sono sempre meno: tra queste una è L'Eco di Bergamo e l'altra è l'Atalanta. Il contratto andrà a coprire tutti i nostri mezzi di comunicazione: giornale, web, tv, radio e tutti gli altri media per portare l'Atalanta e i suoi risultati nelle case dei bergamaschi e di questo ne siamo orgogliosi».

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta ha dichiarato: «Siamo felicissimi di rinnovare questa partnership, ovviamente L’Eco di Bergamo e Bergamo Tv sono punti di riferimento straordinari per l’Atalanta e per tutti i bergamaschi. Siamo due grandi realtà del territorio, ognuno per la sua parte, e siamo felici di fare questo percorso insieme. Bergamo è l’Atalanta e sappiamo quanto le persone, anche grazie a L’Eco di Bergamo, Bergamo Tv, Radio Alta e gli altri media, vivano di Atalanta. Noi cerchiamo di far sì che la storia sia bella, positiva e di cui parlare in maniera costruttiva».

