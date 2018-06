Guai tecnici al volo per Lampedusa

La rabbia dei passeggeri bloccati «Non ci dicono nulla, siamo qui bloccati da ore senza nessuna informazione». Protesta di decine di passeggeri del volo Blue Panorama Orio al Serio-Lampedusa, previsto per domenica mattina alle 11.30 e bloccato a causa di un guasto.

Alle 17 di domenica i passeggeri, tutti diretti sull’isola per le vacanze estive, non hanno ricevuto nessuna comunicazione ufficiale sull’orario di partenza. Il volo è stato spostato prima all’una, poi alle 13, poi alle 15 e infine alle 17, ma i problemi non sono stati risolti e con il passare delle ore la rabbia è aumentata. In decine si sono presentati al desk per chiedere spiegazioni, senza però ottenere risposte esaustive. «È una cosa pazzesca, non abbiamo nessuna informazione – spiega Simona, direttamente dal gate dell’aeroporto – abbiamo prenotato le vacanze a gennaio, con alberghi già pagati e non si sa nemmeno se partiamo. Ci hanno solo detto che i tecnici sono al lavoro, ma è ancora tutto fermo».

