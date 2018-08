Guardia medica turistica

Scopri i paesi coperti dal servizio Il servizio finanziato dalla Regione, ma anche i comuni ci mettono i fondi, come a Piazza Brembana dove viene pagato l’affitto per un appartamento.

Il servizio di continuità assistenziale nelle località turistiche con il Medico del Villeggiante ha preso il via sul territorio bergamasco ormai in tutte le località interessate e offre un servizio gratuito ai vacanzieri durante il soggiorno nelle destinazioni turistiche della provincia. Un servizio mai scontato e che lo scorso anno aveva inizialmente destato qualche preoccupazione in alcune località delle valli bergamasche, ma che quest’anno invece ha visto l’attivazione per tutti i Comuni che ne avevano fatto richiesta in primavera. Una conferma giunta già da diverse settimane con attivazione del servizio per alcune località già dagli inizi del mese di luglio. L’elenco dei comuni coperti dal servizio, con relativi orari ambulatoriali è disponibile sul sito dell’Ats.

