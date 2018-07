Guardie giurate al parco di notte

Stretta contro il degrado alla Malpensata Nuove misure di Palafrizzoni per arginare le situazioni di disagio al parco della Malpensata: più controlli della Polizia locale in orario preserale.

Sessantassette controlli e 15 sanzioni nei primi sei mesi del 2018 al parco della Malpensata, 67 controlli e 15 sanzioni nel 2018. E dalla prossima settimana controlli della Polizia locale nelle ore pre serali e delle Guardie giurate la notte. È la risposta di Palafrizzoni alla situazione di maleducazione e di disturbo della quiete pubblica oltre che al divieto di introduzione di alcolici nel giardino del quartiere.

In questi ultimi sei mesi – spiegano il vicesindaco Sergio Gandi e il comandante della Polizia locale Gabriella Messina – l’attenzione è comunque stata alta nell’area. A partire del primo gennaio 2018 i controlli effettuati ammontano a un totale di 67 (una decina di questi in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri). Le sanzioni elevate a partire dal mese di marzo sono state 15, 13 di queste proprio per il mancato rispetto del divieto di introdurre e consumare bevande alcoliche nei parchi cittadini e introdurre bevande in contenitori di vetro.

Dalla prossima settimana quindi sarà garantita maggiore presenza della Polizia Locale, soprattutto nelle ore pre-serali, e una intensificazione del controllo notturno da parte delle Guardie Giurate incaricate dal Comune di Bergamo di verificare il patrimonio pubblico (monumenti, edifici, ma anche appunto parchi e aree verdi) nelle ore in cui la Polizia Locale non è in servizio.

