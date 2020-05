Guarito dal coronavirus dopo 50 giorni

Vincenzo torna a Bergamo da Roma Guarito dal coronavirus dopo 50 giorni in terapia intensiva, torna nella sua Bergamo in eliambulanza il paziente ricoverato in fin di vita al Covid Center del Campus Biomedico di Roma.

È «una bella storia del servizio sanitario nazionale» quella raccontata su Facebook dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che nella mattinata di domenica 24 maggio ha salutato il paziente nel policlinico universitario insieme all’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, al presidente dell’Università Felice Barela e al dg del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Paolo Sormani.

«Ciao Vincenzo - il commento di Zingaretti - sono contento che oggi torni dalla tua famiglia. Grazie alla collaborazione tra Lazio e Lombardia, sei arrivato da Bergamo a Roma in condizioni molto gravi, nei giorni più drammatici. Oggi sei guarito dal Covid. Grazie di cuore a tutto il personale della sanità che continua a lottare in trincea. In questa giornata simbolo di rinascita - conclude il governatore del Lazio -.

Il nostro pensiero va anche a chi non ce l’ha fatta e ai loro familiari. L’Italia è un grande Paese che si unisce nella solidarietà»

