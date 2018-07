Treni, guasto alla linea elettrica a Pioltello

Ancora un venerdì nero per i pendolari Guasto alla linea elettrica alla stazione di Pioltello Limito: ritardi fino a 80 minuti e cancellazioni.

Un guasto alla linea elettrica alla stazione di Pioltello Limito e per i pendolari bergamaschi si preannuncia un’altra serata di rientro con ritardi. Bloccata la linea Milano-Venezia che porta a Treviglio e Bergamo. Dalla stessa linea passano inoltre i passanti ferroviari in arrivo da Novara e Varese, attraversano Milano e raggiungono Treviglio. A segnalare il guasto l’alert d Trenord che specifica che per il guasto, di competenza di Rfi, si potranno registrare ritardi fino a 80 minuti, ma anche limitazioni e cancellazioni sui treni che passano per la stazione di Pioltello nella serata di venerdì 27 luglio.

I pendolari segnalano che il treno delle 19.05 da Milano Centrale a Bergamo, fermo per circa un’ora tra Lambrate e Pioltello, sta ora rientrando a Lambrate. Per i passeggeri sarà possibile prendere il via Carnate delle 21.30 oppure l’Orio Shuttle da Centrale con rientro in tarda serata. Trenord ha avvisato che il treno da Milano Centrale a Bergamo delle 20.05 e quello da Bergamo a Milano delle 22.02 non verranno effettuati.

