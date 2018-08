Ha fretta di nascere, parto in ambulanza

Sorpresa per i genitori, non è femmina È successo a una coppia di Stezzano. Per mamma e papà una duplice sorpresa: il piccolo ha fretta di venire alla luce e il sesso non è quello che i medici gli avevano preannunciato.

Venerdì notte hanno chiamato in fretta e furia il 112: era arrivato il momento, la loro bimba stava nascendo. Erano convinti che sarebbe arrivata una femmina: così era stato riferito alla mamma, quando, al quarto mese di gravidanza, si era sottoposta all’ecografia. Ma La nascitura aveva fretta e il parto è avvenuto in via per Grumello, tra l’abitazione di Stezzano e l’ospedale Papa Giovanni. «Sono arrivato al pronto soccorso – racconta il marito – e appena sono sceso dall’auto i paramedici mi hanno detto “È nato”. Già ero colpito dal fatto che fosse già nato ma poi sono rimasto ancora più stupito perché eravamo convinti che nascesse una femminuccia.

