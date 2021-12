La Polizia Locale di Bergamo in via Corridoni

Ha un malore in bici a Bergamo, grave un 40enne in via Corridoni Un uomo di 40 anni si è sentito male mentre era in bicicletta in via Corridoni, a Bergamo.

L’incidente poco dopo le 14.30 di giovedì 30 dicembre: l’uomo percorreva via Corridoni in bici elettrica quando ha avuto un malore ed è caduto a terra. Un’ambulanza di passaggio si è fermata per prestare i primi soccorsi: il 40enne era privo di sensi, in arresto cardio-circolatorio, ed è stato subito trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in gravi condizioni.



Sul posto anche un’auto medica e la Polizia locale che ha regolamentato il traffico e permesso ai soccorritori di intervenire.

