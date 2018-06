«Hai una macchia sulla giacca»

E gli sfilano una busta con tremila euro Truffa in pieno centro a Bergamo martedì 12 giugno a mezzogiorno. Due donne di origine colombiana hanno avvicinato un anziano che aveva appena prelevato soldi dal bancomat.

Una delle due ha attirato l’attenzione dell’uomo indicando una presunta macchia sulla giacca. Nell’atto di toglierla le due sono riuscite a sfilare la busta contenente tremila euro prelevati pochi minuti prima. A quel punto l’anziano si è accorto e ha inseguito e bloccato una delle due truffatrici. La donna, una 36enne, stata denunciata per furto aggravato con destrezza e, a causa di un decreto di espulsione non ottemperato, imbarcata su un volo diretto in Colombia.

