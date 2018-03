Hashish e marijuana in via Quarenghi

Arrestato 22enne mentre spacciava Tredicesimo arresto dall’inizio dell’anno per la polizia locale di Bergamo.

Fermato 22enne con 30 grammi di droga. Stava spacciando una doce a un 30enne.

Ancora controlli antidroga in città, a Bergamo, soprattutto nelle aree più delicate, quelle da cui giungono il maggior numero di segnalazioni da parte di cittadini e residenti. Mercoledì è stato messo a segno il 13esimo arresto da parte della Polizia Locale (nel 2016 furono 14 nell’arco dell’anno intero) nel contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A essere fermato un ventiduenne, senza permesso di soggiorno, mentre cedeva a un cittadino bergamasco trentenne hashish e marijuana, in via Quarenghi. Gli agenti hanno sequestrato 30 grammi di sostanze stupefacenti e 25 euro. Il giovane sarà sottoposto a processo per direttissima.

