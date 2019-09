«Ho un problema, non c’è emergenza»

L’audio della chiamata alla torre di Orio La Procura della Repubblica ha acquisito l’audio della chiamata di Stefano Mecca alla torre di controllo di Orio al Serio.

«Ho un problema, ma non c’è emergenza»: Stefano Mecca, 51 anni, ha chiamato la torre di controllo di Orio al Serio dal velivolo Mooney M20k D-Eise in quella tragica mattina di sabato 21 settembre. Lo conferma l’audio acquisito dalla Procura della Repubblica nell’ambito dell’inchiesta volta a fare luce sulla dinamica dello schianto aereo in cui ha perso la vita Marzia Mecca, la figlia 15enne del pilota e in cui sono rimasti gravemente feriti lo stesso commercialista e vicepresidente dell’Aero Club di Bergamo e le altre due figlie di 18 e 15 anni.

Nella registrazione della torre di controllo dell’aeroporto internazionale di Orio al Serio si sente la chiamata di Mecca che dice: «Ho un problema, devo rientrare». I tecnici della torre di controllo di Orio gli chiedono se ritiene necessario chiedere l’emergenza e attivare così le procedure per atterrare sulla pista dello scalo internazionale. Davanti a quella richiesta la torre di controllo si dice pronta a far attendere un volo Ryanair che di lì a poco sarebbe atterrato. Mecca a quel punto però dice che non è necessario attivare la procedura: a quel punto per lui non resta che atterrare sulla pista dell’Aero Club.

© RIPRODUZIONE RISERVATA