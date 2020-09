Michelle Hunziker in Città Alta per il «Vintage Market»

Hunziker lancia il Vintage market - Video

«Già raccolti 10 mila euro per i bisognosi» L’intervista in Città Alta a Michelle Hunziker che promuove «Trussardi&Hunziker Vintage market», in programma sabato e domenica presso il teatro Sant’Andrea, in via Porta Dipinta 39 in Città Alta.

«Sono contentissima, l’abbiamo organizzata in 48 ore, e abbiamo già raccolto quasi diecimila euro per il progetto “Ricominciamo insieme” della diocesi di Bergamo per le famiglie bisognose»: è una Michelle Hunziker in arrivo da Milano sabato 5 maggio quella intervistata in Città Alta dove ha allestito il «Trussardi&Hunziker Vintage market», in programma sabato 5 e domenica 6 settembre presso il teatro Sant’Andrea, in via Porta Dipinta 39 in Città Alta (proprio a due passi da casa Trussardi, quindi ottima base logistica).

La soubrette, moglie di Tomaso Trussardi e ormai bergamasca d’adozione, ha messo in vendita T-shirt, passeggini, scarpe e vestiti di famiglia per sostenere le fondazioni e aiutare chi è in difficoltà, come ha annunciato nei giorni scorsi sul seguitissimo canale Instagram @therealtrussardigram.

Il mercatino second hand ha infatti un fine benefico perché tutto ciò che sarà raccolto andrà a due soggetti impegnati sul campo in difesa dei più bisognosi e a favore dei soggetti in difficoltà. Tutti i proventi andranno a scopo benefico: quelli raccolti dai vestiti di Trussardi andranno al fondo «Ricominciamo insieme» della Diocesi di Bergamo, mentre il resto va a sostegno dell’associazione che la stessa Michelle ha fondato, «Doppia difesa» per le vittime di violenza», con l’avvocato Giulia Bongiorno.

«Sarà la prima di una lunga serie di cose bellissime da fare per le famiglie perché ci ha dato grandi soddisfazioni» ha promesso Michelle nell’intervista realizzata da Yuri Colleoni.

