I 50 anni dallo sbarco sulla luna

L’astronauta Guidoni a Bergamo Il 20 luglio 1969 si compì la straordinaria impresa: ecco il calendario di eventi per celebrarla del Comune di Bergamo.

Il 20 luglio del 1969 si compì una della imprese più straordinarie che la storia ricordi. Fu un momento epico, una sfida all’Universo, in un clima di grande fiducia nel progresso tecnologico. L’Apollo 11 arrivò sulla Luna e l’uomo la percorse sotto gli occhi stupiti e ammirati di circa 900 milioni di telespettatori, di cui 20 milioni di italiani.

In occasione dei 50 Anni da questo viaggio straordinario, il Comune di Bergamo con Bergamo Estate, e in collaborazione con Fondazione Teatro Donizetti, Sacbo MilanBergamoAirport, Associazione BergamoScienza, Lab80 Film e Pandemonium Teatro, ha organizzato un programma di eventi che impegneranno la città dal 16 al 21 luglio prossimo.

«Celebriamo questo avvenimento speciale – dichiara l’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti – con una serie di appuntamenti, narrazioni teatrali, cinema, incontri con chi ha vissuto le missioni spaziali e lo spettacolo di Francesco Micheli per raccontare le diverse sfumature e i diversi significati di quella conquista».

“«Un evento – continua Nadia Ghisalberti - che ha rappresentato anche una grande competizione politica e ideologica tra Stati Uniti e Urss e ha visto comparire, per la prima volta, quelle che oggi chiameremmo fake news: ci fu infatti chi non credette mai all’allunaggio, nella convinzione che si trattasse di una montatura colossale. La prima orma di un uomo sulla Luna resta senza dubbio una delle immagini più forti della nostra civiltà, simbolo come null’altro della capacità dell’uomo moderno di misurarsi con sfide fino ad allora ritenute impossibili. Tutto questo non ha tolto nulla alla Luna del pastore di Leopardi, alla Luna di Ciaula scopre la luna, alla tetra Luna di Lucia di Lammermoor e alla Luna di tanti innamorati, quelli di 50 anni fa e quelli di oggi».

Il programma prevede:

dal 16 al 20 luglio, dalle 21.30 alle 23.30 – Piazza Vecchia, Bergamo Alta

PLENILUNIO SULLA RAGIONE

Proiezione della Luna sul Palazzo della Ragione

A cura di SACBO MilanBergamoAirport

16 luglio ore 21.00 – Portici Palazzo della Ragione, Bergamo Alta

L’AVVENTURA DELLA LUNA

L’astronauta Umberto Guidoni, primo europeo a bordo della stazione spaziale internazionale, dialogherà con il giornalista scientifico Eugenio Sorrentino, ripercorrendo l’epopea dell’impresa lunare che ha segnato la storia dell’umanità e traguardando il futuro dell’esplorazione lunare che prevede la creazione di una base orbitale e il ritorno di astronauti sulla superficie selenita.

Una serata particolare, scandita da fortunate coincidenze astronomiche e non solo: il 16 luglio, giorno di plenilunio, sarà contrassegnato da un’eclissi lunare parziale con il cono d’ombra della Terra che oscurerà per circa due terzi il nostro satellite naturale. Un fenomeno che coinciderà con l’intervallo della serata imposto dall’appuntamento con i 100 rintocchi del Campanone.

A cura di SACBO MilanBergamoAirport

17 luglio ore 21.00 – Cortile Palazzo Frizzoni, P.zza Matteotti 27 Bergamo

DALLA TERRA ALLE LUNE

Un viaggio cosmico con Puiergiorgio Odifreddi, matematico, saggista e divulgatore scientifico basato sul libro «Dalla terra alle lune» da lui scritto.

Il libro è il resoconto di un viaggio cosmico dalla Terra alla Luna e tra i pianeti e i satelliti del Sistema Solare. A guidare la navicella è Piergiorgio Odifreddi in compagnia di Plutarco, il grande storico e filosofo antico, Keplero, uno dei fondatori dell’astronomia moderna, e Huygens, il maggiore scienziato vissuto nel mezzo secolo che separò Keplero e Galileo da Newton.

A cura dell’Associazione BergamoScienza

19 luglio ore 21.30 – Cortile Biblioteca Caversazzi, Via Tasso 4 Bergamo

FIRST MAN

First Man, adattamento cinematografico della biografia ufficiale di Armstrong «First Man: The Life of Neil A. Armstrong» scritta da James R. Hansen nel 2005, racconta l’avvincente storia della missione della NASA concentrando la narrazione sulla figura di Neil Armstrong e sugli anni tra il 1961 e il 1969. Il film, del 2018, esplora i sacrifici e il costo che avrà per Armstrong e per l’intera nazione quella che fu una delle missioni più pericolose della storia. Regia di Damien Chazelle, Ryan Gosling nel ruolo di Armstrong.

A cura di Lab80 Film

20 e 21 luglio ore 21.30 – Cortile Palazzo Frizzoni, P.zza Matteotti 27 Bergamo

ABBIAMO SOGNATO LA LUNA 50 ANNI DOPO

Narrazione teatrale scritta da Paolo Aresi.

È il pomeriggio di domenica 20 luglio, una giovane coppia ascolta le canzoni della Hit Parade e bisticcia su quali siano le più belle, le più interessanti. I due giovani parlano anche “dei tempi che stanno cambiando” e di quello che sta per accadere in serata e immaginano che i loro figli, quando saranno grandi, potranno volare nello spazio e raggiungere non solo la Luna, ma anche i pianeti lontani. Poi arriva la sera…

Produzione di Pandemonium Teatro

21 luglio ore 21.30 - Piazza Vecchia, Bergamo Alta

LA LUNA - Piccola opera per un uomo (e un grande passo per l’umanità)

Un viaggio fra le musiche e le ambientazioni lunari e notturne di Donizetti insieme ad altre celebri pagine di Bellini, Rossini, Verdi, Offenbach e Debussy di analoga ispirazione, omaggio sonoro a una delle più iconiche conquiste dell’uomo nel Novecento.

Progetto di Michele Balistreri, Paolo Cascio e Francesco Micheli dedicato ai 50 anni dell’allunaggio (1969-2019); musiche di Gaetano Donizetti ma non solo, testi e narrazione Francesco Micheli, Direttore Fabrizio Ventura, immagini Francesca Ballarini, costumi Cinzia Mascheroni, orchestra I Pomeriggi Musicali, Soprano Marta Torbidoni.

Nuova produzione della Fondazione Teatro Donizetti, in collaborazione con Artosphere Festival (Fayetteville, Arizona)

Ad eccezione del film FIRST MAN inserito nella programmazione Esterno Notte, gli eventi sono gratuiti e senza prenotazione.

In caso di maltempo, la conferenza DALLA TERRA ALLE LUNE del 17 luglio si terrà in Aula Consiliare e lo spettacolo LA LUNA del 21 luglio si terrà al Teatro Sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA