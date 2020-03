I bergamaschi «sfidano» il decreto

Il centro della città rimane popolato I bergamaschi «sfidano» il decreto. Nonostante le nuove misure più restrittive e l’invito delle autorità - a partire da Regione Lombardia - a una rarefazione della vita sociale, nella mattinata di domenica 8 marzo il centro di Bergamo appare popolato più delle aspettative.

Tante persone, anche famiglie con bimbi, affollano il Sentierone e via XX Settembre per un caffè o una semplice passeggiata; meno per lo shopping, perché restano valide le disposizioni già in vigore dallo scorso weekend sulla chiusura domenicale (oltre che il sabato) di molte tipologie di attività commerciali, dall’abbigliamento alle librerie.

Il centro di Bergamo nella mattinata di domenica 8 marzo

