I colleghi di lavoro: un pezzo di cuore

Il locale chiuso per lutto fino ai funerali «In segno di lutto e nel rispetto della grave perdita, Bù Cheese Bar resterà chiuso anche oggi». Lo scrive du Fb il Bù Cheese bar di Bergamo dove Giovanni Scanzi lavorava da un anno come cuoco.

«Siamo distrutti, a pezzi, siamo tutti là dentro nel bar e aspettiamo di andare all’ospedale: Gio’ (Giovanni Scanzi, ndr) era un parte del nostro cuore, lo aspettavamo stamattina, lo abbiamo chiamato, non rispondeva, non sapevamo perché». Al Bu Cheese Bar, in via Monte San Michele, incrocio piazza Dante, a mezzo passo dalla Procura, la serranda è abbassata come lo sguardo dei ragazzi che lavorano nel locale e ora sono tutti chiusi dentro, in attesa di una chiamata di Simone, capo-chef, amico e alter-ego di Giovanni.

Il locale da sabato 1° settembre è chiuso per lutto, come comunicato via Fb: una chiusura che si è prolungata anche per la giornata di oggi, «fino ai funerali» è scritto sulla saracinesca abbassata del locale in centro a Bergamo.

