(Foto by Beppe Bedolis)

Controlli al casello dell’autostrada (Foto by Beppe Bedolis)

I controlli di martedì delle forze dell’ordine

Su 3.590 persone il 6% non era in regola Continuano i controlli delle forze dell’ordine per far sì che siano rispettate le regole dell’emergenza Covid-19. Ma c’è sempre molta gente che le infrange.

La Prefettura di Bergamo ha comunicato i dati dell’attività relativa a martedì 14 aprile. Ebbene, sono state controllate 3.590 persone e sono state elevate sanzioni a 218 di loro (si tratta dunque del 6%, una percentuale abbastanza alta), mentre sono state 2 le persone denunciate. Controllati anche 653 esercizi commerciali e 8 titolari sono stati multati. Nonostante i morti e i contagi siano in diminuzione, non si deve credere che il pericolo sia passato, c’è al contrario il rischio di un nuovo peggioramento della situazione se le regole non saranno osservate.

