I documenti segreti degli Usa

Così Bergamo si salvò dalle bombe Su l’Eco anche un misterioso messaggio decriptato dei nazisti sulla diga del Barbellino.

La nota è custodita in una cartellina verde; le pagine, ingiallite dal tempo. Un titolo piccolino correda la copertina: «The ancient monuments of Italy», gli antichi monumenti d’Italia. All’interno, alla terza pagina, l’intestazione «Secret» è oggi sormontata da un segno a penna che la cancella: il contenuto non è più segreto da diverso tempo, anzi ora è disponibile a tutti anche online. E lì, pagina dopo pagina, si racconta anche di Bergamo.

