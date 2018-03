I due boati, poi le scie dei caccia

Guarda il video girato a Bergamo Cosa è successo? Se lo chiedono alcuni operai che hanno appena udito i due forti boati causati da due caccia in volo sui cieli della provincia di Bergamo.

Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell’azienda edile bergamasca Techind e documenta il preciso momento in cui i due Eurofighter superano il muro del suono provocando i due boati avvertiti in tutta la provincia di Bergamo. Cosa è successo? Si chiedono gli operai dell’azienda. «A trenta metri di altezza durante delle riprese in cantiere - si legge nella didascalia del video - registrato il boato sentito a Bergamo causato dai due caccia militari Eurofighter». Come spiegato dall’Aeronautica militare, gli Eurofighter hanno intercettato un velivolo francese sopra i cieli della Lombardia dove hanno identificato l’aeromobile civile e si sono assicurati che l’equipaggio avesse ripristinato i regolari contatti radio con gli enti del traffico aereo.

IL VIDEO

