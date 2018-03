Davide Astori, funerali giovedì a Firenze

Minuto di silenzio nelle gare di Champions La camera ardente per l’ultimo saluto mercoledì 7 marzo a Coverciano: i funerali giovedì 8 marzo alle 10 in Santa Croce.

I funerali di Davide Astori si svolgeranno giovedì 8 marzo alle 10 a Firenze, nella Basilica di Santa Croce: la decisone è stata presa dalla Fiorentina insieme alla famiglia del capitano viola scomparso improvvisamente l’altra notte, quando era in ritiro con i compagni a Udine in attesa della gara con la formazione friulana. La camera ardente per l’ultimo saluto a Astori sarà allestita al centro tecnico di Coverciano mercoledì 7 marzo, il giorno dopo l’autopsia a Udine.

Per onorare la memoria di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso ieri, l’Uefa ha disposto 1’ di silenzio «prima di ogni gara di Champions League ed Europa League in programma questa settimana». Lo annuncia la Federcalcio europea sul suo sito.

