I nuovi incarichi pastorali della Diocesi Su L’Eco le nomine del vescovo

I nuovi incarichi pastorali della Diocesi

Il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ha designato alcuni sacerdoti per ruoli di responsabilità diocesana, per gli uffici della Curia e per la cura pastorale di alcune parrocchie. La nomina sarà effettiva dal mese di settembre. Su L’Eco di Bergamo tutti i nuovi incarichi che riguardano dodici sacerdoti.

