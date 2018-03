Primi boccioli ricoperti dalla neve nelle valli

Pioggia e freddo per tutta la giornata Il risveglio nelle valli con la neve a primavera e per la giornata del 21 marzo meteo instabile con temperature in riduzione e qualche piovasco.

Le valli bergamasche si risvegliano con qualche centimetro di neve sui tetti e per le strade in questo primo giorno di primavera, mercoledì 21 marzo: le belle immagini che arrivano da Clusone ci regalano un paesaggio inedito di questa stagione primaverile. La giornata però non preannuncia altra neve: le temperature restano basse ma si intravede un tiepidissimo sole. Non si rilevano particolari problemi sulle strade della provincia e il traffico è intenso ma regolare.

Le previsioni per la giornata di mercoledì 21 marzo prevedono infatti cielo nuvoloso sul Triveneto in intensificazione nel corso del pomeriggio sull’Emilia Romagna. Deboli nevicate sulle Alpi e rilievi appenninici a quote di bassa collina. Temperature massime in lieve riduzione. Venti da deboli a moderati nord orientali.

