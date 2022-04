«I quartieri al centro»: l’inchiesta fa tappa in Sant’Alessandro

È il quartiere più popolato della città: sfiora i diecimila residenti, ed è lo spicchio del centro che è riuscito a reggere meglio. Il 2021 ha consegnato un ritorno alla crescita per Sant’Alessandro, uno dei tre rioni in cui formalmente è ripartito il centro della città. Territorio piuttosto ampio e variegato – è ricompreso nel perimetro un pezzo via San Bernardino, poi via San Lazzaro, via XX Settembre, via Garibaldi e il lato sinistro di viale Vittorio Emanuele, oltre ovviamente a via Sant’Alessandro, giusto per citare i riferimenti più importanti – qui i residenti sono 9.906, e lo scorso anno sono cresciuti di 85 unità (+0,9%). Ma chi vive, oggi, in Sant’Alessandro? Il primato che più spicca è quello delle persone sole: il 55,1% dei nuclei familiari è «unipersonale», cioè formato da una sola persona.