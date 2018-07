I Tutor tornano sulle autostrade

Entro Ferragosto sull’A4: ecco dove I Tutor tornano a presidiare le autostrade. Dopo alcuni mesi di stallo, si riparte: nella prima ondata di riattivazioni non c’è ancora l’A4, ma non si dovrà attendere ancora molto, la «scadenza» è attorno a Ferragosto.

Puntate precedenti: ad aprile, Autostrade per l’Italia aveva perso anche in secondo grado la causa contro una piccola azienda hi-tech toscana che rivendicava i «diritti» del brevetto sul Safety-Tutor, il sistema di rilevazione della velocità media che punisce gli automobilisti che viaggiano al di sopra dei limiti per più chilometri; la Corte d’appello di Roma aveva disposto la rimozione dei dispositivi dalle tratte di competenza di Autostrade per l’Italia.

Ora sono stati sostituiti da un nuovo sistema ed entro Ferragosto torneranno a funzionare anche sull’A4 e in particolare nel tratto che attraversa la Bergamasca: lungo la Milano-Brescia in direzione Brescia, il Tutor era attivo tra Cavernago (km 149,3) e Brescia Ovest (km 214,4), mentre in direzione Milano il Tutor funzionava da Brescia Ovest (km 217,0) ad Agrate (km 146,9).

