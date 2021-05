(Foto by Archivio)

I viaggiatori in quarantena dopo il volo dall’India, tamponi molecolari il 17 maggio Ats Bergamo: i tamponi molecolari ai viaggiatori atterrati lunedì 3 maggio nello scalo di Orio al Serio e attualmente in isolamento in due Covid Hotel verranno effettuati lunedì 17 maggio, la quarantena è di 14 giorni.

L’Agenzia di tutela della salute di Bergamo comunica che i tamponi molecolari ai viaggiatori atterrati lunedì 3 maggio nello scalo di Orio al Serio e attualmente in isolamento presso due Covid Hotel verranno effettuati lunedì 17 maggio. «Questo perché sono risultati contatti stretti di casi positivi (vale a dire i sei positivi a variante che viaggiavano sullo stesso volo), quindi hanno l’obbligo di quarantena a quattordici giorni anziché a dieci giorni (in base all’ordinanza del Ministero della Salute del 31 gennaio)». I tamponi molecolari verranno somministrati da Ats Bergamo, in collaborazione con il Policlinico San Pietro/Gruppo San Donato.

