Il 14 settembre riparte la scuola

Aspettiamo le vostre foto del nuovo inizio L’anno scolastico 2020 ce lo ricorderemo tutti un po’ di più: lunedì 14 settembre infatti non ripartono solo le corse in auto, le campanelle, le lezioni e i compiti a casa come ogni anno che si rispetti, ma ripartiamo un po’ tutti, adulti e studenti, genitori e professori, matricole e allievi al quinto anno.

Lo zaino è pronto a casa: la scuola riparte. Ogni nuovo anno scolastico, che sia il primo per chi si affaccia per la prima volta alle scuole d’infanzia, alla primaria o alle superiori, o per chi è già abituato a varcare i cancelli d’ingresso del proprio istituto, ha sempre il sapore della scoperta, tra gioia e timori. L’anno scolastico 2020 ce lo ricorderemo tutti un po’ di più: lunedì 14 settembre infatti non ripartono solo le corse in auto, le campanelle, le lezioni e i compiti a casa come ogni anno che si rispetti, ma ripartiamo un po’ tutti, adulti e studenti, genitori e professori, matricole e allievi al quinto anno. Ripartiamo dopo essere stati costretti a interrompere il percorso scolastico bruscamente a marzo scorso per una pandemia che qui, a Bergamo, ha lasciato delle ferite profonde, nelle famiglie colpite direttamente e in tutti noi. È vero le lezioni sono proseguite a casa, insegnanti e ragazzi hanno fatto il possibile per onorare il proprio impegno tra i libri, ma non è stato più lo stesso. È mancato, e tanto, il ritrovarsi davanti all’ingresso della scuola, magari di corsa tra i mille impegni di ogni mattino e il traffico sulle strade, per un saluto, per scambiarsi la penna, per tirarsi la cartella, sedersi al banco e sentire le voci dei compagni, trascorrere insieme l’intervallo, seguire le lezioni.

Lunedì 14 settembre si torna a scuola, in classe. Finalmente. Viene da dire nonostante tutto e tutti. Nonostante le mascherine e le nuove regole che saremo chiamati tutti a rispettare per tutelarci e tutelare contro il covid e che può essere che ci creeranno anche grandi e piccoli problemi. Ma se la campanella suona e la scuola riapre è anche un po’ un segno di ripresa, di rinascita, di ritorno a una nuova normalità, ci auguriamo. Ecco perché pensiamo che questo sia un anno da ricordare e vi chiediamo di condividere anche qui, sul sito de «L’Eco di Bergamo», il vostro primo giorno. Aspettiamo le vostre fotografie: uno scatto di una cosa che da tempo non vedevate e che vi è proprio mancata tanto, la partenza in auto o a piedi, la vostra maestra, una foto di gruppo o con mamma e papà, con il vostro amico del cuore. Raccontateci con una foto se c’è stato un inizio speciale. Noi pubblicheremo le foto sul nostro sito e sulla pagina Facebook de L’Eco di Bergamo e una selezione sul quotidiano in edicola. Potete inviarcele via mail a [email protected] oppure tramite la nostra pagina Fb «L’Eco di Bergamo» su Messenger. Buon inizio a tutti noi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA