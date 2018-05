Il 2 giugno a Bergamo, il programma

74 onorificenze, la lista dei nomi Per la festa della Repubblica verranno consegnate a 74 persone i diplomi delle onorificenze conferite dal Presidente della repubblica.

In 74 riceveranno, sabato 2 giugno, Festa della Repubblica, i diplomi delle onorificenze dell’ Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», delle «Medaglie della Liberazione» e delle «Medaglie d’ onore». Come di consueto, anche Bergamo celebrerà la scelta della Repubblica da parte degli italiani. In occasione dei festeggiamenti organizzati dalla Prefettura si procederà anche alla consegna dei diplomi delle onorificenze. Nel dettaglio riceveranno, sabato mattina, a partire dalle 10 in piazza Libertà, la distinzione onorifica di Commendatore «Al Merito della Repubblica Italiana» il Prefetto di Bergamo, Elisabetta Margiacchi, e Francesco Cerea; di Ufficiale «Al Merito della Repubblica Italiana» Matteo Annoni e di Cavaliere «Al Merito della Repubblica Italiana» Battista Adami, Virgilio Appiani, Vincenzo Esposito, Biagio Mondì, Giorgio Pagani, Massimo Persico e Maurizio Ubiali.

Ritireranno invece le «Medaglie della Liberazione», istituite dal Ministero della Difesa in occasione della ricorrenza del 70° anniversario della guerra di Liberazione e della Resistenza e destinate ai partigiani, agli ex internati nei lager nazisti e ai combattenti inquadrati nei reparti regolari delle forze armate, Davide Bortolotti, Alberto Capelli e Angelo Colombi e i congiunti degli insigniti Pietro Morlotti, Elia Nicoli, Pasquale Ongaro e Vigilio Signori. Infine, verranno consegnate a Giovanni Colasurdo e ai parenti di 59 insigniti bergamaschi le «Medaglie d’onore», conferite con decreto del Presidente della Repubblica a cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’ economia di guerra. La Prefettura propone anche, nei giardini del palazzo di via Tasso a partire dalle 19, il concerto dell’ Ensemble di musica antica del Conservatorio «Gaetano Donizetti» di Bergamo. Sarà possibile assistervi previa prenotazione via mail, attraverso il modulo scaricabile dal sito della Prefettura che dovrà poi essere inviato alla mail segreteriaprefetto.pref_bergamo@interno.it, entro venerdì 1° giugno. Anche i rappresentanti del Comune di Bergamo interverranno alle celebrazioni in Piazza della Libertà. Non solo. Dalle 14.30 alle 17.30 si potrà andare alla scoperta di Palazzo Frizzoni con visite guidate gratuite a cura degli studenti del Liceo linguistico Giovanni Falcone. Il pomeriggio sarà, inoltre, allietato dagli interventi musicali curati dagli studenti del Liceo musicale Paolina Secco Suardo. Alle 16 aprirà invece la Torre dei Caduti, con una visita guidata gratuita a cura del Museo delle Storie di Bergamo (per informazioni e prenotazioni: 035.247116). Infine, dalle 18 alle 21, «#diciotto allo Spazio Polaresco», a cura dell’ assessorato alle Politiche giovanili, dell’ assessorato ai Servizi demografici e della Commissione giovani del Comune: ai neomaggiorenni del Comune di Bergamo verranno consegnati la tessera elettorale, lo Statuto del Comune e una copia della Costituzione italiana. «La forma Repubblicana dello Stato e la Costituzione - ricorda il sindaco Giorgio Gori -, pur nei travagli che la storia ha vissuto, e vive, assicurano lo sviluppo democratico del nostro Paese e il riconoscimento dei diritti a ogni cittadino. Per questo, oggi, le celebriamo con grande orgoglio ».

CAMILLO ABATI OSIO SOPRA

GIULIO AZZOLA NEMBRO

GIUSEPPE BARCELLA NEMBRO

STEFANO BARDINIFILATTIERA (MS)

GIUSEPPE GIACOMO BASSANELLI NESE DI ALZANO L.

ANGELO BENIGNI RANICA

ANTONIO BERGAMELLI NEMBRO

GIULIO BERGAMELLI NEMBRO

GUGLIELMO BERLENDIS NEMBRO

GIULIO BONASSOLI NEMBRO

DANTECARMINATI NESE DI ALZANO L.

ERMINIO CARMINATI NESE DI ALZANO L.

ANTONIO CARRARA NEMBRO

GIOVANNI COLASURDO ANZI (PZ)

BERNARDO COLOTTI ONORE

GIOVANNI COLOTTI ONORE

MATTEO COLOTTI ONORE

TRANQUILLO COLOTTI ONORE

GIOVANNI CONTI ONORE

MASSIMO CONTI ONORE

SANTO CORTINOVIS NEMBRO

GIOVANNI DILETTI ONORE

AMATO FILISETTI ARDESIO

PIETRO FINAZZI NEMBRO

EMILIO FIORENDI BERGAMO

MASSIMO GHILARDI NEMBRO

CARMELO GHISI BERGAMO

FRANCESCO GRITTI NEMBRO

FAUSTO MAFFIOLETTI BERGAMO

BENVENUTO MAGLI VALGOGLIO GROMO

GIUSEPPE MENI SPINONE AL LAGO

GUIDO MOLOGNI PRADALUNGA

ERNESTO MORETTI NEMBRO

FRANCESCO MORLOTTI NEMBRO

ROCCO MORLOTTI NEMBRO

ANDREA MORLOTTI RANICA

EUGENIO NORIS ALBINO

GIUSEPPE NORIS NEMBRO

LUIGI NORIS NEMBRO

GIULIO PARIGI NEMBRO

BATTISTA PARSANI SCANZOROSCIATE

ANTONIO PELLICCIOLI NEMBRO

PIETRO PERSICO NEMBRO

TOMMASO PERSICO NEMBRO

BERNARDO PEZZOLI ONORE

ANTONIO PEZZOTTA NEMBRO

GIULIO PRESTINI NEMBRO

MARINO PULCINI NEMBRO

GIACOMO ROSSI CASNIGO

FABRIZIO RUFFINONI RONCOBELLO

BORTOLO SCANDELLA CLUSONE

AURELIO SCHIAVI ONORE

EGIDIO SCHIAVI ONORE

FRANCESCO SCHIAVI CASTIONE DELLA PRESOLANA

GIOVANNI SCHIAVI ONORE

GUIDO GAETANO SCHIAVI CASTIONE DELLA PRESOLANA

ELIA SCHIAVI ONORE

GIORGIO SCHIAVI ONORE

MARIO SCHIAVI ONORE

ITALO ZANETTI PONTERANICA

