Il 2 giugno festeggiato in città - Foto

Nel pomeriggio si riscopre Bergamo I 72 anni della Repubblica, i 18 anni di chi si affaccia alla piena cittadinanza. Da qui parte la celebrazione della Festa della Repubblica del 2 Giugno a Bergamo. E nel pomeriggio riscopriamo la nostra città.

Con una novità, lo scenario: quest’anno la cerimonia ufficiale si è tenuta in piazza della Libertà e non in piazza Vittorio Veneto (o in Piazza Vecchia). Una scelta anche simbolica, visto che Palazzo della Libertà diventerà in futuro la nuova «casa» della Prefettura (e la prefettura è l’istituzione più rappresentativa del 2 Giugno), e anche parzialmente logistica, considerato il «Villaggio nerazzurro» sul Sentierone.

La cerimonia della Festa della Repubblica ha preso il via alle 10: alla presenza delle forze armate e di polizia e delle autorità, c’è stato l’alzabandiera e l’esecuzione dell’inno nazionale; nell’occasione sono state consegnate le onorificenze «al merito della Repubblica italiana», delle «Medaglie della Liberazione» e delle «Medaglie d’Onore».

Ecco il programma del pomeriggio

Ore 14.30-17.30 | PORTE APERTE A PALAZZO FRIZZONI

VISITE guidate gratuite (in italiano e in lingua straniera) ogni 10’ a cura degli studenti del Liceo linguistico «Giovanni Falcone». Interventi musicali a cura degli studenti del Liceo musicale «Paolina Secco Suardo».

Ore 16.00 | APERTURA TORRE DEI CADUTI

Visita guidata gratuita a cura del Museo delle Storie di Bergamo. Info e prenotazioni: 035247116.

Inoltre dal Campanone in Piazza Vecchia al torrione della Rocca, alla scoperta dei monumenti più amati di Bergamo in un’emozionante visita guidata. La organizza il Museo della Storia di Bergamo sabato 2 giugno, per riscoprire la città da turisti, ma non solo. L’appuntamento è alle 16.45 e nel programma ci sono viste panoramiche indimenticabili dal Campanone e dalla Rocca oltre a una passeggiata tra le strade di Città Alta con una guida in lingua italiana e inglese. Al termine del tour una sorpresa: un aperitivo panoramico al Caffè della Funicolare a prezzo ridotto. Punto di ritrovo: il Campanone, il tour durerà un’ora e mezza.

Prezzo: tariffa promozionale 10€ invece di 15€ (include Museo delle storie 1 DAY). Gratuito fino a 18 anni. Il tutto fino ad esaurimento posti! (max 30 persone). È consigliata la prenotazione: sanfrancesco@museodellestorie.bergamo.it.

Ore 18.00 -21.00 | #DICIOTTO ALLO SPAZIO POLARESCO

CONSEGNA della tessera elettorale, dello Statuto del Comune e della copia della Costituzione italiana ai neomaggiorenni del Comune di Bergamo.

Organizzazione Assessorato alle Politiche Giovanili, Assessorato ai Servizi Demografici e Commissione Giovani del Comune di Bergamo.

