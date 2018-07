Il 6 luglio è la giornata mondiale del bacio

Anche gli animali la celebrano - Guarda Istituita ufficialmente in Gran Bretagna nel 2006, oggi l’International Kissing Day si celebra in tutto il mondo il 6 luglio. Un gesto dagli effetti benefici in tutti i sensi. E anche gli animali ne sanno qualcosa. Guardate queste spettacolari immagini scattate al Parco delle Cornelle.

L’adrenalina che si sprigiona con un bacio fa pompare più sangue al cuore, diminuendo la pressione sanguigna e il colesterolo LDL, tutti nemici del cuore. Secondo alcuni studi scientifici baciare è anche un potente antidepressivo, oltre a far percepire meno i dolori, emicrania e mal di schiena in particolare. Ne sanno qualcosa gli animali che spesso si «coccolano» reciprocamente con effusioni e gesti di affetto simili ai baci che si scambiano gli esseri umani. In questa breve galleria alcune bellissime foto di «baci» tra gli animali del Parco faunistico delle Cornelle.

baci tra animali alle Cornelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA