Il balletto sul bonus degli 80 euro

In Bergamasca in bilico 198 milioni «Via gli 80 euro». «No, non verranno messe le mani nelle tasche degli italiani». È solo agosto, ma è già iniziato il balletto sulla legge di bilancio e quindi sulle tasse.

Il governo deve fare i conti, letteralmente, con le coperture economiche necessarie a finanziare i provvedimenti promessi in campagna elettorale e nel mirino finisce il bonus Irpef, gli ormai famosi 80 euro di Renzi. In provincia di Bergamo sono 198 milioni di euro rimborsati ogni anno in busta paga a quasi 240 mila cittadini. Soldi che a questo punto sono in bilico. In tutta Italia invece si parla di 9 miliardi di euro per 11 milioni di contribuenti. Nelle intenzioni di Movimento 5 Stelle e Lega Nord queste risorse dovrebbero sostenere il primo modulo della Flat Tax per le persone fisiche insieme all’estensione forfettaria del 15% per le imprese. Ma Salvini e Di Maio, nonostante le critiche alla misura renziana, precisano che il bonus rimarrà.

