Il calendario 2021 de «L’Eco»

Gratis con il giornale Sarà possibile avere il calendario da parete 2021 de L’Eco di Bergamo gratuitamente con il quotidiano martedì 1° dicembre.

Un oggetto semplice e familiare, che entra nelle case e spesso si tiene appeso in cucina, in soggiorno, là dove scorre la vita di tutti i giorni. Chi acquisterà il giornale in edicola o ritirerà lì la copia in abbonamento, lo troverà martedì 1 dicembre.

Gli abbonati a domicilio, invece, lo riceveranno direttamente a casa.

L’iniziativa, di stampa e la distribuzione del calendario in tutta la provincia, è possibile grazie al contributo di Italian Optic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA