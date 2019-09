Il calendario dei pronostici de «L’Eco»

Bar e ristoranti, ecco come averlo Lo «strumento» giusto per seguire, settimana dopo settimana, una stagione che per l’Atalanta si prospetta davvero entusiasmante.

Tutti gli anni «L’Eco di Bergamo» regala ai bar e ai ristoranti il calendario da parete con le partite del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Lo «strumento» giusto per seguire, settimana dopo settimana, una stagione che per l’Atalanta si prospetta davvero interessante. Utile inoltre per partecipare alla gara dei pronostici, il concorso che il nostro giornale organizza proprio per premiare i locali che ospitano i tifosi più sfegatati e che ogni settimana possono provare ad indovinare il risultato della gara dei nerazzurri.

Se hai un bar o un ristorante e vuoi il calendario, richiedilo compilando con i tuoi dati il form che trovi on line a questo indirizzo http://bit.ly/eco-serieA (sul web mettere «… richiedilo compilando questo form»).

Per la compilazione ci vuole solo un minuto: dovrai indicare il tuo nome, la ragione sociale del locale e soprattutto dove preferisci ritirare il calendario: se allo sportello abbonamenti de «L’Eco di Bergamo» (in viale papa Giovanni XXIII, 124, aperto da lunedì venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18, il sabato dalle 8,30 alle 12) oppure nell’edicola che ti è più comoda. Ma attenzione: per la prenotazione hai tempo fino a giovedì 12 settembre. I calendari saranno poi disponibili a partire da martedì 17 settembre. Dopodiché … non ti resta che tifare la tua squadra del cuore!

