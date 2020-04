L’incontro in prefettura tra le autorità militari e civili

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa

«Grazie a chi sta contenendo il contagio» Il generale Enzo Vecciarelli, Capo di Stato Maggiore della Difesa, è stato stamattina, venerdì 10 aprile, a Bergamo in Prefettura.

Ecco le parole di Vecciarelli nel cortile d’onore della Prefettura: «Sono venuto a salutare il personale che sta lavorando in maniera intensa nelle strade, negli ospedali, nella sanificazione. E ricordo l’importante contributo al trasporto delle salme. Ci siamo trasformati da semplici tutori della sicurezza in uomini e donne impegnati nel contenimento del contagio. Grazie a tutti per la collaborazione con le istituzioni».

All’incontro tra autorità militari e civili impegnate nell’emergenza Covid-19 hanno partecipato anche il comandante del Comando operativo di Vertice interforze, generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano, il comandante delle Forze operative terrestri di supporto, generale Giuseppenicola Tota, l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, il neoprefetto Enrico Ricci, il questore Maurizio Auriemma , il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il direttore generale dell’Ats Massimo Giupponi, il direttore generale dell’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Maria Beatrice Stasi e il responsabile Ana (Associazione nazionale alpini) dell’ospedale da campo Sergio Rizzini.

